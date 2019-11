Percursos da Ciclofaixa de Lazer deste domingo terminam na Praça Luíza Távora, na Aldeota

A Ciclofaixa de Lazer em Fortaleza deste domingo (3) terá os três percursos seguindo rumo à Praça Luíza Távora, na Avenida Santos Dumont, no Bairro Aldeota.

Desta forma, as rotas que partem dos bairros São Gerardo, Montese e Cocó estarão conectadas pelo destino em comum. Os pontos iniciais em cada um dos bairros são a Praça Jonas de Freitas, Praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida e Anfiteatro do Parque do Cocó, respectivamente.

Durante os trajetos, a Ciclofaixa de Lazer conta com o apoio da Guarda Municipal, da Autarquia Municipal de Transporte e Cidadania (AMC) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No ponto de apoio do Parque do Cocó também é possível alugar bicicletas para participar do evento.