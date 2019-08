Pequenos empreendedores de Fortaleza vão receber capacitações gratuitas

Micro e pequenos empreendedores locais vão receber capacitações gratuitas como parte do Programa de Empreendedorismo Sustentável. Neste mês de agosto, estão sendo ofertadas capacitações para áreas como:

Liderança e Gestão;

Dicas para Sair do Endividamento;

Empreendendo com Sucesso;

Marketing Digital e Vendas;

Saúde Financeira; Empreendedorismo e MEI;

Marketing Digital e Vendas; Liderança e Gestão.

Inscrições

Para participar, basta apresentar identidade (RG), CPF e comprovante de residência em uma das Salas do Empreendedor nas Secretarias Regionais, nos Centros de Referência do Empreendedor (Bom Jardim e Vincente Pinzon) Vapt Vupt Messejana e Antônio Bezerra ou no Espaço do Artesanato da SDE (Avenida Santos Dumont, 2500, loja 17 - Aldeota).



Programação completa

Atendimento ao Público

Data: 26/08 (segunda-feira)

Hora: 14h às 16h

Local: Associação Tancredo Neves (Rua Frei Caneca, 299 - Jardim das Oliveiras)

Empreendedorismo e Gestão

Data: 26/08 (segunda-feira)

Hora: 14h às 16h

Local: Associação Casa e Renda (Rua Viriato Ribeiro, 1927 - Bela Vista)

Introdução a Planilhas Eletrônicas

Datas: 26, 27, 28 e 29/08

Hora: 8h às 12h

Local: CRE Bom Jardim (Avenida Oscar Araripe, 1030 - Bom Jardim)

Bombando nas Redes Sociais

Data: 27/08 (terça-feira)

Hora: 8h às 12h

Local: CRE Vicente Pinzon (Rua Dolor Barreira esquina com Josias de Paula - Mucuripe)

Como Identificar uma Oportunidade de Negócio

Data: 28/08 (quarta-feira)

Hora: 14h às 16h

Local: Secretaria Regional V (Rua Augusto dos Anjos, 2466 - Bonsucesso)

Empreendedorismo e MEI

Data: 28/08 (quarta-feira)

Hora: 14h às 16h

Local: CRAS Presidente Kennedy (Conjunto Castelo Branco, S/N - Quadra F)

Formação do Preço de Venda

Data: 28/08 (quarta-feira)

Hora: 8h às 12h

Local: CRE Vicente Pinzon (Rua Dolor Barreira esquina com Josias de Paula - Mucuripe)

Saúde Financeira

Data: 28/08 (quarta-feira)

Hora: 8h às 12h

Local: CRE Bom Jardim (Avenida Oscar Araripe, 1030 - Bom Jardim)

Marketing Digital e Vendas

Data: 29/08 (quinta-feira)

Hora: 14h às 16h

Local: Associação Tancredo Neves (Rua Frei Caneca, 299 - Jardim das Oliveiras)

Empreendendo com Sucesso

Data: 29/08 (quinta-feira)

Hora: 14h às 16h

Local: Espaço do Artesanato (Avenida Santos Dumont, 2500 - loja 17 - Aldeota)

Dicas para Sair do Endividamento

Data: 30/08 (sexta-feira)

Hora: 8h às 12h

Local: CRE Vicente Pinzon (Rua Dolor Barreira esquina com Josias de Paula - Mucuripe)

Liderança e Gestão

Data: 30/08 (sexta-feira)

Hora: 14h às 16h

Local: Casarão da Cidadania (Rua Pedro I, 461 - Centro)

Mais informações: 0800 081 4141

*Programação sujeita à alteração.