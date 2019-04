Pelo menos dois voos são desviados devido à falta de visibilidade no Aeroporto de Fortaleza

Pelo menos dois voos que pousariam no Aeroporto de Fortaleza na manhã desta segunda-feira (1º) precisaram desviar a rota por causa das condições de visibilidade na pista de pouso, devido às chuvas. De acordo com a Fraport, o aeroporto está “operando por instrumentos”, uma alternativa para auxiliar o pouso das aeronaves quando as condições climáticas não são favoráveis.

Ainda segundo a administradora do aeroporto, o terminal permanece aberto para pouso e decolagem. No entanto, fica a critério do piloto do avião avaliar se vai pousar em Fortaleza ou alternar a rota.

Os voos desviados vinham de Guarulhos e Recife e foram direcionados para outros aeroportos.

Segundo a Gol Linhas Aéreas, as aeronaes pousaram em Teresina, reabasteceram e estão retornando a Fortaleza nesta tarde.