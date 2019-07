Pedalando por Fortaleza reúne mais de mil pessoas durante passeio ciclístico  

O passeio ciclístico Pedalando por Fortaleza reuniu adultos, crianças e idosos na manhã deste domingo (7), na Capital. Os participantes percorreram 12 quilômetros pelas ruas e avenidas dos bairros Benfica, Centro e Praia de Iracema. Mais de 1200 pessoas se inscreveram no evento. A largada e a chegada aconteceram na Praça da Gentilândia. O evento proporcionou aos inscritos uma visita aos lugares encantadores da cidade.

O autônomo Adriano Andrade e o filho de 11 anos aproveitaram o passeio para conhecer a cidade e se divertiram bastante. "A gente colabora com a diminuição da poluição, faz exercícios, ganha saúde e colabora com o meio ambiente", reforça Adriano.

Kennedy Gonçalves, assistente de projetos do Sistema Verdes Mares, disse que a 4ª edição do Pedalando por Fortaleza foi um sucesso." A gente teve mais de 1200 inscrições. O projeto foi um sucesso. Graças a Deus!".

O Pedalando por Fortaleza é uma realização da TV Diário com apoio da Prefeitura de Fortaleza e patrocínio de O Boticário.

Concurso Bicicleta mais enfeitada

Durante o passeio ciclístico foi realizado o concurso da bicicleta mais enfeitada. A vencedora foi a "Bike Pet" do cabeleireiro Gecildo Simões que levou as cachorrinhas "Bela" e "Eva" para participar do evento. O prêmio foi no valor de R$ 150,00.

Darley Melo

"O dinheiro vai servir para investir nas minhas bichinhas, nas cachorrinhas", disse o cabeleireiro.



O julgamento das bicicletas foi realizado por Comissão Avaliadora, formada por apresentadores e funcionários da TV Diário presentes no evento.

Solidariedade

Durante o evento foram arrecadados mais de 500 quilos de alimentos que serão doados a uma instituição que será definida em breve.