Patinetes e bicicletas elétricas chegam a Fortaleza no segundo semestre

Já regulamentados pela Prefeitura de Fortaleza, os patinetes e bicicletas elétricas agora têm data para chegar à Capital: de acordo com o prefeito Roberto Cláudio, os novos modais podem "chegar a qualquer momento do segundo semestre" deste ano.

A regulamentação foi oficializada no Diário Oficial do Município do último dia 3 de abril e serve para dar suporte legal para que as Operadoras de Micromobilidade implantem os serviços.

"É um projeto mais privado do que público, mas quando eles chegarem aqui já terão um ambiente municipal regulamentado para evitar contratempos causados em outros locais onde houve a implantação", ponderou o chefe do Executivo Municipal.

A informação foi divulgada durante o Mobilize Summit, evento com participação de palestrantes de diferentes lugares do munfo, que discutem transporte sustentável no planeta, e que acontece em Fortaleza a partir desta segunda-feira (24).

Modelo sem estações

Os micromodais chegarão com uma novidade. Diferentemente do modelo da Rede Bicicletar, que conta com estações de retirada, as bicicletas e os patinetes serão "dockless", ou seja, não terão locais físicos para empréstimo e devolução dos veículos.

O serviço já é usado em cidades como São Paulo. Em Fortaleza, a ideia é que os aparelhos circulem na malha cicloviária da cidade, permitindo uma velocidade de até 20 km/h. Ao utilizar as calçadas, porém, os veículos não podem passar 6 km/h.