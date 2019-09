Passeio ciclístico abre o Setembro Dourado, que alerta para o câncer infantojuvenil

Mais 350 pessoas participaram do 3º Passeio Ciclístico realizado pela Associação Peter Pan em parceria com a Unimed Ceará, na manhã deste domingo (1º), no bairro Joaquim Távora. O evento marca a abertura do Setembro Dourado, uma campanha criada para chamar a atenção, através de ações preventivas e educativas, para os sinais e sintomas do câncer infantojuvenil e para a importância do diagnóstico precoce.

Todos os inscritos doaram 400g de leite em pó, totalizando mais de 100 kg arrecadados. No percurso de aproximadamente 15Km, que teve início na Rua Nogueira Acioli, foi disponibilizado aos ciclistas água e suco, carro de apoio, ambulância, aluguel da bicicleta, além de estarem concorrer ao sorteio de uma bike e de diversos brindes.

Durante todo o mês de setembro a Associação Peter Pan realizará diversas atividades de capacitação em diagnóstico precoce, além da I Jornada Cearense de Oncologia e Hematologia Pediátrica. A médica Oncologista e Hematologista Pediátrica e gerente da técnica médica da Associação Peter Pan, Sandra Emília Almeida Prazeres, explica a importância da participação da sociedade no evento. “O câncer infantojuvenil existe e é uma realidade da nossa população. Muitas vezes o tratamento começa tardiamente porque o câncer é confundido com as doenças benignas da infância. Por isso é importante que a família, os médicos e a sociedade em geral estejam atentos as crianças e adolescentes. O passeio ciclístico é primeiro passo de alerta sobre a doença e a participação da comunidade é essencial para combater a patologia”, afirma.

Conforme o Instituto Nacional do Câncer (INCA), cerca de 12,5 mil crianças e adolescentes serão diagnosticados com a doença no Brasil nos anos de 2018 e 2019. Apesar de se tratar de uma patologia de desenvolvimento acelerado, o câncer infantojuvenil apresenta uma alta taxa de cura quando identificado de forma precoce. Em média, 80% dos casos conseguem se curar e ter uma boa qualidade de vida por meio do diagnóstico precoce e dos tratamentos realizados em centros especializados, como o Hospital Peter Pan.

Associação Peter Pan

A Associação Peter Pan assiste crianças e adolescentes portadoras de câncer em todo Estado do Ceará e regiões do Norte e Nordeste. Em 2019 já são 2.462 crianças e adolescentes em atendimento. A instituição se tornou destaque pelo trabalho que realiza com o diagnóstico precoce e ações que viabilizam o tratamento humanizado, desenvolvido por meio dos 17 programas sociais existentes. Em abril deste ano foram inaugurados mais 14 leitos, totalizando 95 leitos de atendimento, além dos espaços lúdicos já existentes como brinquedoteca, espaço do adolescente, ABC+Saúde e diversos outros que assistem os pacientes e seus familiares durante todo o tratamento.