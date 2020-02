Passagem de ônibus ficará 20% mais barata em Hora Social a partir de segunda-feira (2)

Mais usuários em horários fora de pico. Este é objetivo da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) com a nova tarifa da Hora Social. A passagem ficará 20% mais barata em relação à tarifa preponderante durante 4 horas do dia, a partir do dia 2 de março. A redução foi anunciada nesta sexta-feira (28), em coletiva de imprensa, no Paço Municipal, no Centro.

Até agora, a Hora Social funciona durante 2 horas por dia e o valor era R$ 3,40 a inteira e R$1,50 a meia-passagem. A partir de segunda, o desconto foi triplicado. Os passageiros de ônibus devem pagar 60 centavos a menos na tarifa inteira e 30 centavos na meia tarifa, cobrando R$ 3,00 e R$ 1,30, respectivamente. Já o tempo disponível desconto foi dobrado, o novo horário será de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 14h às 16h. Se o usuário utilizar o coletivo no período reduzido, durante 22 dias, terá uma economia de R$ 26,40.

Aproximadamente 100 mil usuários são beneficiados, diariamente, pela hora social, ou seja, cerca de 10% do total de passageiros que utilizam o sistema. Com ampliação do horário e a redução na passagem, pode se chegar a um acréscimo de 7,5% da demanda nessa faixa horária.

A iniciativa deve beneficiar a todos, seja quem usa ou não a Hora Social, já que deve proporcionar um custo menor para quem puder mudar de horário e maior fluidez aos passageiros que precisam se deslocar no horário de pico. Uma pesquisa realizada pelo WRI Brasil Cidades Sustentáveis em Fortaleza, em setembro de 2019, apontou que cerca de 40% dos passageiros utilizam o transporte coletivo em horário de pico, seja no período da manhã ou da noite.

A medida é uma ação da Prefeituraa Municipal de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano e Metropolitano de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) e a Etufor.