Passageiros reclamam de atraso na saída de ônibus para o interior na rodoviária João Thomé

Passageiros reclamam de demora de saída de ônibus na rodoviária João Thomé, em Fortaleza, no bairro de Fátima, na manhã deste sábado (2). O destino era para o interior do estado.

A reportagem do Sistema Verdes Mares esteve na rodoviária nesta manhã e ouviu passageiros. Neuda Araújo, que estava com passagem comprada para Canindé, disse que demorou mais de duas horas para conseguir embarcar. "Estamos aqui desde muito antes das 8 horas. Era para a gente ter saído às 8h30 e o ônibus só saiu depois das 10 horas. Tem idoso e criança sentados aqui esperando e eles não dão nenhuma informação", disse.

Em viagens com destino à Caridade, passageiros também relataram a falta de ônibus. "Minha mãe e minha irmã grávida estão no Siqueira desde desde as 7 horas, o embarque era para ter ocorrido por volta das 8h40 e só foi muito tempo depois. O pior que é que ninguém dá resposta", disse Maria Félix.

Maria, que também pretende viajar neste sábado à tarde, acha que vai ser bem complicado. "Estou até preocupada, comprei minha passagem, para às 16 horas e para o mesmo local, com a mesma empresa, se não tem agora pela manhã imagina a tarde", afirmou.

A reportagem entrou em contato com a empresa Viação Princesa, que vendeu as passagens para Canindé e Caridade, mas a empresa informou que não vai se pronunciar sobre os casos. A rodoviária informou que as saídas são de responsabilidade da empresa.