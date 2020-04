Passageiros do transporte coletivo recebem máscaras nos terminais de Fortaleza

Os passageiros do transporte coletivo começaram a receber deste esta quinta-feira (30) kits com máscaras reutilizáveis nos terminais de Fortaleza. Realizada por meio da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), a distribuição teve início nos terminais da Parangaba e do Siqueira. Posteriormente, as máscaras também serão disponibilizadas nos terminais de Messejana, Antônio Bezerra, Papicu, Lagoa e Conjunto Ceará.

A ação tem o objetivo de evitar a propagação do coronavírus na capital cearense, considerada o epicentro da doença no Estado. A cidade contabiliza 5.875 pessoas infectadas e 373 mortes causadas pela Covid-19, segundo dados da plataforma IntegraSUS, atualizada às 14h desta quinta.

De acordo com a Etufor, cada kit individual contém duas máscaras para que o passageiro possa utilizar nos trajetos de ida e volta, evitando contaminação. A orientação do órgão é que o passageiro higienize o material antes de utilizá-lo.

O kit só será distribuído aos usuários que estiverem realizando viagem no transporte coletivo. ““Os funcionários dos terminais distribuirão nas filas dos terminais, em horário de pico, para que os usuários possam seguir viagem. Não adianta dirigir-se ao terminal para pegar máscara. Isso é um risco desnecessário”, afirma o coordenador de Operações da Etufor, Raimundo Rodrigues.

Confeccionadas por costureiras



As máscaras, que são laváveis e reutilizáveis, foram produzidas por costureiras e microempresas de Fortaleza por meio do programa “Todos com Máscara”, iniciativa da prefeitura que credenciou profissionais de costura, microempreendedores individuais e microempresas para confeccionar máscaras de tecido para proteção da população de Fortaleza contra o novo coronavírus.