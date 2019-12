Passageiros descem dos ônibus de autoatendimento fora do terminal para pagar passagem com dinheiro

Passageiros desembarcaram de ônibus de autoatendimento na entrada do terminal do Siqueira para pagar a passagem com dinheiro e formaram longas filas na manhã desta segunda-feira (2), em Fortaleza. A maioria não tinha o cartão de transporte, usado nos ônibus de autoatendimento, que não recebem o pagamento da passagem em dinheiro.

De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) será feita uma averiguação qaunto às filas formadas na entrada do terminal. A respeito do não recebimento da passagem em dinheiro, a entidade explicou que desde setembro de 2019, todos os ônibus de autoatendimento de Fortaleza possuem cartões expressos, com créditos de cinco reais, disponíveis para os passageiros que não estiverem com algum cartão de transporte no momento do embarque.

Os motoristas recebem orientação para disponibilizar esses cartões e caso o passairo não tenha o valor trocado, não é necessário descer do coletivo. Ele pode seguir viagem até o terminal, onde haverá auxiliares de operação para conduzi-lo à bilheteria para pagar o valor em espécie.

Apesar de alguns clientes terem relatado dificuldades para conseguir carregar o cartão de transporte, o Sindiônibus informou que os passageiros podem fazer a recarga nos terminais de ônibus, rodoviária, shoppings, principais farmácias e em milhares de estabelecimentos comerciais em toda a cidade. Os locais podem ser consultados por meio do aplicativo Meu Ônibus, disponibilizado par smartphones com sitema android ou IOS.