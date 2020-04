Passageiros denunciam aglomerações nos ônibus de Fortaleza 

Na contramão das orientações de distanciamento social para evitar avanço da Covid-19, passageiros do transporte público relatam lotação em ônibus e aglomeração nas paradas. A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), entretanto, afirma que a taxa de ocupação no interior dos veículos nesse período de decreto de isolamento é de 9,5% ao longo de todo o dia.

Gleiva Almeida, 39, usa três conduções para ir do bairro Pedras ao Vila União e, de acordo com ela, todas estão lotados. "As paradas estão cheias, os ônibus estão lotados, não tem como evitar. Ontem, tinha três filas de gente no corredor. É tudo muito colado mesmo, não tem afastamento", reclama. De acordo com Gleiva, os ônibus estão assim desde o primeiro decreto do isolamento social do Governo do Estado em março. "Desde que o governador decretou a primeira quarentena teve a redução de ônibus, só que agora não mais era para estar assim", lamenta.

A Etufor ressalta que a demanda no período está sendo complementada com ônibus extra. "A linha Pedras, por exemplo, está com a demanda bastante reduzida e tem sido complementada com ônibus extra e viagens extra. Orientamos que os usuários utilizem o aplicativo Meu ônibus para programar suas viagens, e a Etufor vai acompanhar a linha para melhorar cada vez mais o serviço", pontua em nota.