Passageiro reage a tentativa de assalto a ônibus e é esfaqueado por suspeito na Avenida José Bastos

Uma tentativa de assalto a um ônibus que faz a linha Siqueira-José Bastos deixou um passageiro esfaqueado após a vítima reagir e entrar em luta corporal com o suspeito na avenida José Bastos, no bairro Demócrito Rocha, na madrugada desta sexta-feira (15).

Conforme o condutor do coletivo, o criminoso subiu no veículo no Terminal do Siqueira e anunciou o assalto durante o trajeto. Após perceber a ação, o motorista parou o veículo e conseguiu conter o suspeito com a ajuda de outro passageiro.

Uma composição da 2ª Companhia do 6º Batalhão ia passando pelo local, viu a movimentação e prendeu Igor Vitor Moraes Lima, de 22 anos, que foi encaminhado para o 11º Distrito Policial, no Bairro Pan Americano. O homem tem antecedentes criminais por roubo. A faca usada na ação foi apreendida.

Já a vítima, que levou três facadas, foi socorrida por uma ambulância do Samu e encaminhada para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. O estado de saúde dela é delicado.