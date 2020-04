Passageiro morre após ônibus bater e derrubar estrutura de parada na Avenida Francisco Sá

Um ônibus da linha 070-Cuca/Barra/Parangaba colidiu, na manhã desta sexta-feira (3), em um abrigo para passageiros na Avenida Francisco Sá, no bairro Álvaro Weyne, em Fortaleza. A estrutura da coberta desabou. A Secretaria da Segurança Pública (SSPDS) afirmou que uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas. Ainda segundo o órgão, o motorista do coletivo perdeu controle do ônibus por causa das manchas de óleo na pista e bateu no abrigo de ponto de ônibus.



Por causa da força da colisão, a estrutura do abrigo caiu em cima das pessoas que aguardavam no local. Uma equipe da Polícia Militar foi para o local e ajudou no resgate dos feridos. Os feridos foram encaminhados para uma unidade de saúde por meio de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Francisco Winston Agostinho de 43 anos chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. O motorista prestou socorro às vítimas e, em seguida, compareceu à sede do 1º Distrito Policial, unidade policial responsável pelas investigações.

Já a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) disse que, o veículo, pertence a empresa Aliança. Ainda segundo a Etufor, depois da colisão, imediatamente foram acionados o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a perícia.