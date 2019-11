Passageira dá à luz dentro de carro de aplicativo em Fortaleza

Uma passageira deu à luz em um carro de aplicativo na madrugada desta sexta-feira (29), em Fortaleza. A gestante solicitou a corrida em trabalho de parto, no Bairro Maraponga com destido ao Hospital Distrital Gonzaga Mota (Gonzaguinha), no bairro José Walter. O bebê, cotudo, nasceu durante o trajeto.

Segundo o motorista Reginaldo Soares, de 43 anos, a passageira, identificada como Andreia Brito dos Santos, deu à luz aproximadamente dois quilômetros após o início da viagem, por volta das 5h. Ela estava com uma familiar e uma amiga, sentindo muitas dores.

Reginaldo, que é pai, conta assistiu e filmou o nascimento de sua filha, e isso o ajudou a manter a calma. "Como foi na madrugada, o trânsito estava tranquilo. Felizmente deu tudo certo. Quando eu vi, a criança já estava chorando", relata Reginaldo, que ajudou a acalmar a gestante.

Após o parto, Reginaldo seguiu com destido ao hospital, onde mãe e filho foram atendidos. O condutor conta que só saiu de lá quando recebeu notícias de que a passageira e o recém nascido estavam bem.

Uma amiga de Andreia, Cristiana Souza, disse ao Diário do Nordeste que o nome do menino será Diogo. Além disso, ela afirmou que a mãe está desempregada e precisao de ajuda. "Ela (mãe) não tem muita condição, se alguém puder ajudar com fralda, roupinha, qualquer coisa", acrescentou a amiga.