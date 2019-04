Parte do muro de escola municipal desaba no bairro Jardim América

Parte do muro da Escola Municipal de Tempo Integral Filgueiras Lima, no bairro Jardim América, em Fortaleza, desabou por volta das 15h da desta quinta-feira (25), no trecho da rua Antônio Mendes. Um funcionário afirmou que a estrutura já indicava ruir por causa de um vazamento na rede de abastecimento de água e que uma interdição do local estava programada para esta sexta-feira (26).

Glaucio Rocha, morador da região, ficou surpreso ao ver o desmoronamento do muro por onde comumente alunos das escolas Filgueiras Lima e Paulo VI trafegam. "Se alguém tivesse passando ali, morreria", destacou.

O restante do muro é motivo de preocupação por causa do estrago causado. No local, também há um poste de eletricidade com a estrutura comprometida e que aparenta estar sendo sustentado apenas pela fiação.

No trecho, estudantes e moradores costumam transitar. (Foto: Ricardo Mota) Poste de energia elétrica está danificado. (Foto: Ricardo Mota)

A Secretaria Municipal da Educação (SME) informou que há uma equipe trabalhando na limpeza do local. A pasta ressaltou que a intervenção para os reparos será realizada no prazo de cinco dias úteis e que as aulas ocorrem normalmente.

Já a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) esclareceu que o vazamento no bairro Jardim América, próximo a Escola Municipal Filgueiras Lima, foi retirado ontem (25) e que não tem relação com a queda do muro.

Sobre a situação do poste, a Enel Distribuição Ceará repassou que uma equipe técnica foi encaminhada ao local verificando que a estrutura não oferece de risco de queda. Ainda conforme a instituição, outra equipe retornará ao endereço para normalizar a situação do equipamento até a próxima semana.