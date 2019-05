Parte de muro cai em escola de Caucaia e destroços tomam a rua

Parte do muro de uma escola municipal de Caucaia caiu na manhã desta sexta-feira (24). Segundo a prefeitura, as aulas seguem normalmente na escola Patronato Pio XI, localizada no Bairro Pabussu. Ninguém ficou ferido.

Os destroços ficaram espalhados na frente da escola e tomaram a rua.

As aulas não foram suspensas e os horários de início e fim dos turnos não foram alterados.

De acordo com a Prefeitura de Caucaia, um engenheiro e o chefe de manutenção da Secretaria de Educação estiveram no local e realizaram levantamento para recuperação da estrutura, além de providenciarem a limpeza do local.