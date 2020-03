Parte de casa desaba na Grande Fortaleza; ninguém se feriu

A parte frontal de uma casa desabou no Bairro Tapabuá, em Caucaia, na Grande Fortaleza, na noite da última quarta-feira (18). Ninguém ficou ferido. A parte da casa que restou está com rachaduras. Segundo os moradores, a Defesa Civil não foi até o local.

Câmeras de segurança das redondezas registraram o momento do desabamento, por volta de 23h27. Um dos quatro moradores da casa, Francisco Filho, de 60 anos, foi até o imóvel minutos antes do acidente, e saiu após ouvir estralos na estrutura. "Ele deu cinco passos e a casa caiu", conta Roberta Pinheiro, manicure de 38 anos, sobrinha de Francisco e também moradora do imóvel.

Segundo Roberta, eles contataram a Defesa Civil por volta de meia-noite e só recebeu respostas as 12h20 desta quarta-feira (18). Ela relata que a família está com medo do restante da casa desabar e não entrou no imóvel, onde estão a maior parte dos pertences, pois espera uma resposta da Defesa Civil. "Se cair, a gente vai perder tudo. A gente não sabe se tem rachaduras internas", conta Roberta.

O Sistema Verdes Mares contatou a Defesa Civil de Caucaia, mas não recebeu resposta até a publicação desta matéria. Já a assessoria do Corpo de Bombeiros do Ceará, informou que o órgão não foi acionado para essa ocorrência.

Momento do desabamento

Roberta conta que, no momento do acidente, sua família achou que Francisco, seu tio, havia sido atingido. "A minha mãe passou mal. A gente achava que ele estava embaixo dos escombros. Foi um susto", explica a manicure.

"Meus filhos estavam dormindo e acordaram assustados, apavorados. A gente saiu correndo para fora para ver o que tinha acontecido, tinha muita poeira. O susto foi grande", relata a vizinha Alice Cortés, que é estudante universitária.