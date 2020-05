Parte de casa desaba às margens de canal no Bairro Quintino Cunha

Parte de um imóvel desabou na Rua Jurita Mendes, no Bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, nesta quarta-feira (20). O proprietário do local não estava na casa no momento do incidente, e ninguém ficou ferido.

A residência fica às margens de um canal do bairro. Segundo o proprietário, que não quis revelar o nome, a casa já apresentava rachaduras.

Os vizinhos ouviram estalos no local momentos antes do incidente. A sala foi o cômodo mais atingido pelo desabamento.

A Defesa Civil esteve no imóvel e agora o dono da casa aguarda a realização da perícia para identificar as causas do desabamento.