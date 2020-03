Parte das escolas particulares da Capital aderem recomendação do sindicato e antecipam férias

Diante da recomendação do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino no Ceará (Sinepe-CE) de antecipar as férias escolares para abril, parte das unidades de ensino particulares da Capital resolveram aderir ao novo período como forma de prevenção ao novo coronavírus. Porém, algumas escolas da rede particular manterão o período de folga em julho. Outras ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

Para as unidades que aderiram a nova data, as férias escolares iniciam já nesta quarta-feira (1º) e devem seguir até o dia 30 de abril.



Lista de escolas que já aderiram:

Colégio Santa Cecília

Colégio José de Alencar

Colégio Ágape

Colégio Topo Gigio

Escola Creche Vila Criança

Colégio Deoclécio Ferro

Manterão o ensino por meio virtual:

Colégio Christus

Colégio Antares (até o dia 05, seguindo o Decreto Estadual)

Novo cronograma

A recomendação do Sinepe foi estabelecida em reunião extraordinária realizada neste domingo (29). Creches, berçários, turmas do ensino fundamental I e de ensino integral devem ter férias entre 1º e 30 de abril. Já os alunos do ensino fundamental II e do ensino médio, o período seria reduzido e ficaria de 13 a 30 de abril.

O novo cronograma prevê, ainda, o cumprimento dos 200 dias letivos necessários no currículo escolar.

Além disso, a recomendação também prevê que os funcionários de setores administrativos, financeiros, limpeza e áreas afins podem funcionar em regime de escala.

As escolas podem efetuar o pagamento do adicional de um terço após a concessão, até o dia 20 de dezembro de 2020 e, o pagamento da remuneração das férias até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do período.