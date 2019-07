Parque do Cocó recebe 106 mil visitantes no primeiro semestre de 2019

O número de visitantes do Parque do Cocó chegou a mais de 106 mil pessoas no primeiro período de 2019, segundo dados da Secretaria do Meio Ambiente (Sema). A quantidade é quase metade do total de pessoas que foram ao parque entre os anos de 2015 e 2018, cerca de 230 mil.

A visitação no Parque Estadual Botânico, em Caucaia, também cresceu. Em 2016, pouco mais de 16 mil pessoas visitaram a reserva. Em 2018, o número chegou a 30 mil. No primeiro semestre de 2019, já são quase 15 mil visitantes.

O número de estudantes de nível fundamental, médio e superior, que visitam o parque botânico, também cresceu. Em 2016, foram registradas as visitas de 240 caravanas que visitaram o parque. Já em 2018, o número cresceu para 394 visitas.

“Essa movimentação mostra que o público está se apropriando destes espaços verdes, ampliando a sensação de pertencimento e valorizando o patrimônio natural”, comenta Artur Bruno, secretário titular da Sema.

De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, o programa Viva o Parque, influenciou o crescimento da visitação. Ele procura realizar atividades que estimulem o contato da população com a natureza. As ações acontecem nas manhãs de domingo, tanto no Parque do Cocó, em Fortaleza, como no Parque Botânico, em Caucaia.