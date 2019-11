Parque de ecoturismo é atingido por incêndio, em Aquiraz

A área de vegetação que fica dentro do parque de ecoturismo Engenhoca foi atingida por um incêndio, na tarde desta segunda-feira (18), em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza.

Os bombeiros informaram que uma guarnição do bairro Messejana foi acionada para o local por volta de 17h30 e o agentes controlaram o fogo. Não houve registro de feridos nem danos à estrutura física do local.

O Diário do Nordeste solicitou um posicionamento sobre o caso à administração do parque, mas até a última atualização desta matéria, não recebeu resposta. As causas do incêndio serão investigadas.