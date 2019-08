Paróquia de Nossa Senhora da Saúde realiza festa em homenagem à padroeira

A Paróquia de Nossa Senhora da Saúde, no Mucuripe, promoverá uma celebração, que irá do dia 29 de agosto até o dia 8 de setembro, dedicada à padroeira. Durante todos os dias de festa, barracas com a venda de comidas, livros, camisas, bolsas e um bazar de roupas estarão disponíveis para os fíeis. No encerramento, serão celebradas seis missas ao longo do dia.

O tema da festa, "Nossa Senhora da Saúde- Livrai-nos do Mal", é inspirado na imagem original de N. Sra. Da Saúde, que traz nos braços a imagem de Jesus, para dizer que ele é o verdadeiro remédio que cura todos os males do corpo e da alma", conta o padre Juarez de Brito Cardoso, responsável pela paróquia.

No primeiro dia, será feita uma procissão saindo da Paróquia de Santa Luzia até a Paróquia de Nossa Senhora da Saúde, onde ocorrerá a missa de abertura às 19h, que terá a participação da locutora da Rádio Verdes Mares, Samanta Marques, que carregará a imagem da santa na chegada da procissão a paróquia.

A devoção à Nossa Senhora da Saúde começou durante o século XIX, no Mucuripe, quando houve uma epidemia de peste bubônica. “Diante de muito sofrimento, uma senhora, disse que tinha uma pequena imagem de Nossa Senhora, e convidou as pessoas para se reunirem e rezarem pela saúde dos enfermos. Com o tempo, o movimento foi crescendo e se iniciaram pequenas procissões, e pouco a pouco a peste bubônica foi desaparecendo" explica o padre Juarez.

A Festa da Paróquia segue até o dia 8 de setembro com a seguinte programação:

29/08 – Abertura dos festejos com procissão saindo da Paróquia de Santa Luzia, às 17h, em direção a Igreja Matriz da Paróquia de Nossa Senhora da Saúde. Celebração da missa às 19h.

30/08 – Novena às 18h30, missa às 19h – Subtema: Mãe da Saúde vinde em nosso auxílio quando padecemos de alguma enfermidade física ou espiritual.

31/08 – Novena às 18h30, missa às 19h – Subtema: Mãe da Saúde proteja toda as pessoas que sofrem de depressão e/ou algum transtorno psicológico.

01/09 – Novena às 18h30, missa às 19h – Subtema: Mãe da Saúde proteja as pessoas que estão com câncer e/ou doenças graves.

02/09 - Novena às 18h30, missa às 19h – Subtema: Mãe da Saúde proteja as crianças e os idosos que são vítimas de violência doméstica.

03/09 - Novena às 18h30, missa às 19h – Subtema: Mãe da Saúde proteja as pessoas que estão desempregadas.

04/09 - Novena às 18h30, missa às 19h – Subtema: Mãe da Saúde proteja as pessoas que são vítimas de preconceitos e outros males sociais.

05/09 - Novena às 18h30, missa às 19h – Subtema: Mãe da Saúde proteja todos os profissionais que cuidam da saúde pública.

06/09 - Novena às 18h30, missa às 19h – Subtema: Mãe da Saúde proteja as pessoas doentes por causa de algum tipo de vício.

07/09 - Novena às 18h30, missa às 19h – Subtema: Mãe da Saúde proteja as autoridades que têm o dever de favorecer o bem comum para todos.

08/09 - Seis missas ao longo do dia: 6h30, 8h, 9h30, 12h, 16h e 19h.