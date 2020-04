Paróquia Cristo Rei, na Aldeota, cola fotos de fiéis em bancos para celebrações da Semana Santa

As celebrações da Semana Santa foram reformuladas pela Igreja Católica por causa do isolamento social, medida para evitar aglomerações e a disseminação do novo coronavírus. A Paróquia Cristo Rei, no bairro Aldeota, em Fortaleza, aderiu a uma ideia dos fiéis e espalhou fotografias de famílias da comunidade pelos bancos da igreja.

O pároco, padre José Laércio de Lima, diz que pelo menos 280 fotos já foram coladas. Parte delas foi deixada durante a entrega de alimentos para a campanha solidária da Semana Santa; outros enviaram um arquivo digital e a equipe paroquial imprimiu.

“Por não podermos tê-los conosco presencialmente, resolvemos, por ideia dos próprios paroquianos, trazê-los a partir das fotos. Outras paróquias já fizeram isso ao redor do mundo e, pouco a pouco, a igreja vai ficando cheia”, afirma o religioso.

Contudo, independente da campanha solidária, o padre garante que qualquer pessoa pode participar. “Tem pessoas de outros Estados participando da missa digitalmente”, lembra. Para o religioso, a experiência é simples, mas “muito bonita e participativa”, mesmo à distância, e diminui a sensação de ausência dos fiéis.

Celebrações

“Quando a gente vai celebrando, sentimos que não estamos sozinhos. De vez em quando, ainda passo olhando os rostos para lembrar e rezar por cada um”, ressalta o pároco. Por dia, desde a última terça (7), a Paróquia Cristo Rei distribui cerca de 200 marmitas a pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social da comunidade.

Fotos: José Leomar Fotos: José Leomar Fotos: José Leomar Fotos: José Leomar

As celebrações da Semana Santa são transmitidas pelas redes sociais da igreja. Nesta sexta, às 15h, ocorre a Adoração e o Beijo da Santa Cruz. Em seguida, às 16h, ocorre a procissão do Senhor Morto pelas ruas do bairro. Dois padres e um cantor percorrerão as adjacências pedindo que as pessoas coloquem panos vermelhos nas portas. No sábado, a Vigília Pascal começa às 19h. No domingo, a Missa de Páscoa ocorre às 10h.

Já na Catedral Metropolitana de Fortaleza, nesta sexta, às 15h, ocorre a Celebração da Paixão e Morte do Senhor. Ela será presidida pelo arcebispo Dom José Antonio, a portas fechadas, e veiculada ao vivo pelas redes sociais da Arquidiocese de Fortaleza. No sábado, a Vigília Pascal será transmitida às 18h30. No Domingo de Páscoa, a missa será transmitida às 8h.