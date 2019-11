Paróquia Cristo Rei celebra padroeiro com festa e doação de alimentos arrecadados

“A Paróquia Cristo Rei deve estar de portas abertas para todos, não só olhar para dentro de nós mesmos, conforme os ensinamentos do Papa Francisco”, são as palavras do padre José Laércio sobre a festa do padroeiro, que se encerra nesse final de semana. Estão previstas missas e ainda atividades artísticas e sociais, além da doação de 1,5 toneladas de alimentos e 173 quilos de leite para instituições carentes. Os itens foram arrecadados durante os quase 30 dias de celebrações, que se iniciaram no dia 4 deste mês.

A festa do padroeiro acontece todos os anos e reúne diversas paróquias da Capital na Cristo Rei, no bairro Aldeota. O encerramento terá uma programação especial. De quinta (21) a sábado (23), as celebrações ocorrerem às 19h. Já no domingo (24), o encerramento será às 11h, com missa presidida pelo arcebispo de Fortaleza, Dom José Antônio Aparecido Tosi Marques. Este ano, o tema escolhido foi "Paróquia Cristo Rei - Uma Família em Missão".

Um dos destaques do evento foi as gincanas para arrecadação de alimentos e produtos de higiene. Padre Laércio informa ainda que a Paróquia continua recebendo doações de alimentos e leite. "Ainda temos muitas famílias carentes para atender. Qualquer doação é bem vinda, inclusive de roupas para nosso bazar social", pede o Pároco. As doações podem ser feitas na secretaria paroquial ou na sacristia da Igreja.

“O objetivo é que o evento ajude a dimensão social e não somente a espiritual. Temos que ter uma preocupação além disso. Gerar uma paróquia mais solidária”

As instituições ajudadas pela paróquia serão: Abrigo de Idosos Santa Luzia, Pastoral do Idoso da Paróquia Cristo Rei e Projeto Infantil Irmã Florzinha. Foram arrecadados, até agora, 1,5 toneladas de alimentos (macarrão, arroz, feijão, açúcar, farinha), 173 Kg de leite e 121 pacotes de fraldas

Programação

Após as Missas, paroquianos e visitantes poderão desfrutar de uma programação social, realizada no salão paroquial. Forró, chorinho, seresta, música eletrônica, violão e teclado animam os participantes. Além de um bazar com roupas e artigos, diariamente à disposição dos participantes.

21/11 (quinta-feira), 19h, Missa presidida pelo padre Francisco Bezerra.

Atividade social: barracas com comidas típicas;

22/11 (sexta-feira), 19h, Missa presidida pelo padre Ivan Dias (S.J.).

Atividade social: show de talentos e barracas com comidas típicas;

23/11 (sábado), 19h, Missa presidida pelo padre José Francisco.

Atividade social: gincana paroquial e barracas com comidas típicas;



24/11 (Domingo), 11h, Missa de encerramento dos festejos, presidida pelo arcebispo de Fortaleza, Dom José Antônio Aparecido Tosi Marques.

Atividade social: almoço festivo com forró pé de serra - Banda Os Arretados.

Serviço

Festa de Cristo Rei

Data: De 21 a 24 de novembro

Endereço: Paróquia Cristo Rei (Rua Nogueira Acioli, 805, Aldeota)