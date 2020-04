Para evitar aglomeração, moradores de condomínio assistem a show de cantor pela janela em Fortaleza

Em meio à pandemia do novo coronavírus, moradores de um condomínio do bairro Manoel Dias Branco, em Fortaleza, puderam vivenciar um show diferente na noite desta sexta-feira (18). Para evitar aglomerações, durante cerca de duas horas, eles assistiram à apresentação de um cantor pelas varandas dos apartamentos.

A aposentada Aldenice Bezerra sentiu “vontade de ouvir uma boa música porque nossa vida social está muito restrita” e “queria proporcionar essa felicidade, não guardar só pra mim”. “Por isso, tive a ideia de deixá-lo lá embaixo, para todo mundo assistir”, conta ela, que conseguiu liberação do síndico com a condição de que as pessoas ficassem nas varandas.

Através da observação de outros apartamentos, Aldenice sentia certa apatia nos vizinhos, assim como a dificuldade de alguns pais em entreter as crianças. “Vejo que as pessoas tentam se alegrar mais no domingo, mas pensei: ‘estou sentindo essa alegria agora, e ela não tem dia e não tem hora”, conta.

Além de entreter e alegrar os vizinhos, a aposentada explica que a iniciativa quis chamar atenção para o trabalho de artistas locais, que interromperam shows em bares e restaurantes e buscam outras alternativas para garantir renda.

Vinny Fist cantou por cerca de duas horas. Foto: Reprodução

Saúde mental

O síndico Glauber Cintra conta que, desde o início do isolamento, uma moradora que canta e toca violino já realizava pequenas apresentações da própria varanda. Ele salienta que as iniciativas dos condôminos ocorrem “sempre com bastante cuidado para manter o distanciamento”. “Estabelecemos uma série de medidas para suspender a realização de eventos, mas alguns moradores têm feito ações para alegrar um pouco o ambiente”, lembra.

Larissa Borges, médica pediatra e espectadora do show, percebe o poder da arte como apoio à saúde mental durante o isolamento. “O distanciamento tem sua eficácia comprovada, mas junto com ele vêm sentimentos de medo, angústia e ansiedade por não sabermos quando isso vai acabar. Essa experiência foi um momento de socialização porque, mesmo que da varanda, deu pra gente se ver, esquecer um pouco o que está acontecendo e curtir aquela boa música, que proporciona um momento de prazer, de relaxamento”, destaca.

Segundo Aldenice Bezerra - que preferia o anonimato, mas foi descoberta pelos colegas -, o maior objetivo do show foi atingido. “Vizinhos que nem conhecia entraram em contato, muita gente ligando e agradecendo. Não pensei que faria tanto bem. Espero que as pessoas saibam interpretar esse momento, de olhar para o outro, de ter empatia”, declara a aposentada.