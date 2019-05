Pane em ar-condicionado causa princípio de incêndio em centro universitário na Praia do Futuro

Um pane em um aparelho de ar-condicionado causou um princípio de incêndio no Centro Universitário Unifanor Wyden, no campus Dunas, no bairro Praia do Futuro, na tarde desta segunda-feira (13). Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve bastante fumaça na sala no momento do curto, o que assustou alunos que estavam próximo. As chamas, no entanto, foram controladas rapidamente pela brigada de incêndio do local.

A Unifanor Wyden informou que as aulas do turno da noite foram suspensas para reparar os danos nos equipamentos danificados. As atividades da instituição serão retomadas normalmente nesta terça-feira (14).