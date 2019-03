Pancadas de chuva causam alagamentos e apagões em Fortaleza; veja vídeos e fotos

As pancadas de chuva registradas na noite desta quarta-feira (13) em Fortaleza causaram transtornos em alguns pontos da cidade. Entre os locais afetados estão o Km 4 da BR-116, trechos das ruas Monsenhor Salazar, no bairro São João do Tauape, e da Francisco Holanda, no cruzamento com a Visconde de Mauá.

A Rua Francisco Holanda ficou alagada no trecho que cruza a Visconde de Mauá. Além disso, faltou energia no local por cerca de meia hora Foto: Marina Alves

Além dos alagamentos, também foram registrados apagões nas ruas Francisco Holanda, Osvaldo Cruz e na Av. Desembargador Moreira. A energia foi normalizada cerca de meia hora depois do ocorrido.

Km 4 da BR 116, em Fortaleza, está entre os pontos de alagamentos registrados na noite desta quarta-feira (13), após a chuva que caiu na cidade. #DiáriodoNordeste pic.twitter.com/WrnAC0MbJ4 — Diário do Nordeste (@diarioonline) 14 de março de 2019