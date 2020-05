Palestra virtual aborda comunicação-não violenta para melhorar relacionamentos durante quarentena

Confiança, ansiedade e comunicação-não violenta em relacionamentos durante o isolamento. É o que pretende discutir nesta semana o projeto “Diálogos entre Mulheres e Homens pela Harmonia Familiar”.

O debate é aberto ao público e acontecerá na quarta-feira (13), às 16h, em live no perfil Direitos Humanos Ceará, no Instagram. Na sexta-feira (15), também às 16h, haverá uma sessão de terapia comunitária integrativa virtual com o psiquiatra Adalberto Barreto.

Os encontros são organizado pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS). A pasta oferece semanalmente, através do seu perfil no Instagram, discussões relacionadas aos direitos humanos.

Nas transmissões desta semana participam a secretária-executiva de Políticas para Mulheres, Denise Aguiar, e a advogada e mediadora de conflitos, Rachel Rodrigues.

“Eu acredito muito que a forma como nos comunicamos pode facilitar, ou dificultar, a chegada a acordos e a convivência dentro de casa, daí a importância de debater este tema e ensinar como é possível colocar em prática a comunicação não-violenta, que é uma grande aliada para evitar brigas, principalmente durante o isolamento social”, ressalta Denise.

Terapia online

Para dar seguimento ao discutido em live, o psiquiatra Adalberto Barreto conduzirá virtualmente, na sexta-feira (15), uma roda de conversa e sessão de terapia comunitária integrativa. O método, criado pelo próprio Barreto, permite que um grupo compartilhe questões emocionais de maneira terapêutica.

O momento com o psiquiatra acontecerá no aplicativo Zoom, disponível para aparelhos móveis com sistemas Android ou iOS e para computador. É preciso digitar o ID 861 6316 5056 para entrar na sala. A senha de participação é tci.