Palco do Réveillon 2020 de Fortaleza começa a ser montado no Aterro da Praia de Iracema

A montagem do palco do Réveillon 2020 de Fortaleza teve início nesta quinta-feira (26), no Aterro da Praia de Iracema. Simone e Simaria, Dj Alok e o cantor Fagner são algumas das atrações confirmadas da noite.

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, a estrutura metálica de sustentação será finalizada ainda hoje, mas o trabalho de acabamento e instalação elétrica continuará até o dia 31 de dezembro. O Réveillon de Fortaleza terá início às 16h30 do dia 31 e segue até as 6h do dia 1º de janeiro.

A tradicional queima de fogos terá duração de 12 minutos. O espetáculo terá sincronia de luzes e nove músicas. De acordo com o documento de licitação do show pirotécnico, publicado no Portal de Compras do Município, a queima de fogos custará R$ 1,2 milhão. O evento conta com o apoio do Governo do Estado do Ceará e com investimentos privados.

Confira a lista das atrações confirmadas:

Alok

Fagner

Jorge Ben Jor

Matheus e Kauan

Nando Reis

Simone e Simaria

Chambinho do Acordeon

Falcão

Marcos Lessa - Vencedor do Festival da Música de Fortaleza

Jonnas Alves

Ludmila Amaral

Marcus Café

Paulo José

Roberta Fiuza

Waldonys

Mastruz com Leite

Calcinha Preta

Limão com Mel

Músicas programadas para tocar durante a virada do ano: