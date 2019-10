Pais e filhos curtem o Dia das Crianças no 5º Diário na Praça

A quinta edição do evento "Diário na Praça" movimentou a manhã deste sábado (12), Dia das Crianças, na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz (Dionísio Torres). Uma série de atividades gratuitas envolveu o público presente, entre brincadeiras, apresentações artísticas, sessões terapêuticas (para os adultos), ações educativas e esportivas. A programação reuniu pais e filhos, além dos frequentadores habituais e eventuais do espaço público.

O Diário na Praça aconteceu na Praça da Imprensa pela primeira vez. As quatro edições anteriores foram realizadas na Praça das Flores (Aldeota). O evento integra o projeto "Vida Saudável", realizado pelo Diário do Nordeste.

Idayane Souza, 26, esteve no Diário na Praça pela primeira vez. Ao lado da filha Eloísa, de 5 anos idade, ela queria fazer um programa diferente do habitual, a pretexto do Dia das Crianças. "Moro longe daqui, então costumo ir às praças e parques, mas não venho tanto aqui. Mas queríamos fazer esse programa, até porque não dá só pra dar presentes", contou a mãe, enquanto a pequena pintava no espaço "Cantinho da Pintura".

No mesmo lugar, a pequena Letícia, 4 anos, pintou seu rosto como uma gatinha, acompanhada pela mãe, a professora Valéria Gomes, 33. Elas já são frequentadoras da Praça da Imprensa e, para além do local, costumam explorar outros espaços públicos da cidade.

Os mascotes da FM 93 se apresentaram e interagiram com as crianças

"Nos fins de semana, a gente anda com ela pelo Parque do Cocó, Praça das Flores (Aldeota), pra tirar do hábito de ver televisão e celular. Desde novinha, a gente leva ela para as praças, inclusive para os jardins da Universidade de Fortaleza", recapitula a professora.

O hábito fez a criança pegar gosto pelos programas ao ar livre, destaca a mãe. "A Letícia prefere ir às praças do que aos shoppings. No shopping, ela se sente mais presa", reforça.

Capoeira

A dona de casa Andrea Ribeiro, 40, observava o filho João Miguel, 4, enquanto ele participava de uma roda de capoeira conduzida pelo mestre B2, diretor do grupo Capoeirarte. "Ele já faz capoeira no colégio, mas aqui tá meio envergonhado", percebeu ela.

A família costuma frequentar o parque Adahil Barreto (Dionísio Torres) e foi a Praça da Imprensa pela primeira vez, a fim de mudar a rotina de lazer. "Sugiro que tenha mais eventos como esse por aqui. Pra tirar as crianças da Internet", propôs Andrea.

Crianças

Na fala dos pequenos que ocupavam a praça, um comentário era unanimidade: "aqui é bem divertido". Luana Vitória, 8 anos, contava que já tinha brincado de pintar, enquanto aguardava sua mãe fazer uma avaliação física no "Espaço Saudável". A doméstica Maria José, 42, situou que elas vieram do Eusébio (CE) e conheciam o Diário na Praça pela primeira vez.

A pintura foi uma das atividades mais procuradas pelo público infantil na praça

A menina Júlia Queiroz, 10, observava que a passagem pela Praça da Imprensa era parte de uma programação da família, "pra comemorar o Dia das Crianças o dia todo, hoje e amanhã".

Acompanhada da irmã mais nova, de 5 anos, e de seus primos, Júlia também aproveitou o "Cantinho da Pintura" e se preparava pra pular corda. O primo dela, Paulo Ezequiel, 12 anos, disse como o evento ajudou a mudar a rotina das crianças. "Eu costumava vir mais por aqui, mas hoje em dia não costumo sair muito de casa. Até agora, já participei da pintura", detalhou.