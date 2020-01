Pais acampam para conseguir vagas em escolas de ensino fundamental de Fortaleza

Nesta quinta-feira (2), pais e responsáveis formaram filas em frente às instituições de ensino fundamental da Prefeitura de Fortaleza para conseguir uma vaga para os filhos. Em alguns locais, pais precisaram dormir em frente às escolas como na José Barros de Alencar, na Paupina. As matrículas dos alunos novatos seguem até o dia 8 de janeiro.

De acordo com Iracema Frota, gerente da célula de planejamento da Secretaria de Educação, cerca de 20 mil vagas estão sendo ofertadas em 2020. “As filas são comuns. Muitos mudaram de bairro ou estão chegando de cidades do interior, essa procura é comum. Estamos cientes e analisando a possibilidade de abrir novas vagas de acordo com a demanda.”

“Meu primeiro compromisso do ano é confirmar a matrícula do meu filho. Ele teve que mudar de escola porque a anterior tinha apenas as turmas do infantil. Cheguei cedo pelo medo de não ter mais vagas, mas ainda bem que deu tudo certo”, conta o motorista Fernando Everton. Ele foi até o Centro De Educação Infantil Professora Edith Braga, no Bairro Aerolândia, em Fortaleza, para garantir a vaga do filho no 1° ano do Ensino Fundamental.

Antônia Gonçalves, procurou a mesma instituição que Fernando, mas não conseguiu uma vaga para o filho de uma amiga. “Eles [representante da escola] me falaram que a turma que estou tentando matricular ele já está cheia. Vão tentar formar uma outra turma e aí sim terá a possibilidade de novas vagas. Cheguei cedo, mas mesmo assim não consegui.”

Pais aguardam dentro da escola por entrega de documentos necessários para a matrícula. Marina Alves/SVM

Iracema Frota, afirma que todos os alunos serão matriculados.“Caso não seja possível abrir uma nova turma, a escola vai orientar os pais para procurar instituições próximas que estão com vagas disponível para aquele ano letivo", conta.

Cronograma

A SME desenvolveu um cronograma para organizar a matrícula dos alunos novatos. Nesta quinta-feira acontece para os estudantes que vão cursar até o 1° ano do ensino fundamental. Na sexta-feira (3), dos alunos do 2° ao 4° ano. De segunda (6) a quarta-feira (8), a matrícula dos alunos do 5° ao 7° ano, do 8° ao 9° ano e dos alunos do EJA, respectivamente.

Caso os responsáveis não compareçam nas escolas no prazo do cronograma, será possível recorrer nas escolas no dias 9 e 10 de janeiro.

Para realizar a matrícula é necessário levar até a escola:

- cópias da certidão de nascimento;

- comprovante de residência atualizado;

- cartão de vacinação;

- duas fotos 3x4;

- RG e CPF da criança e dos responsáveis;

- laudo e avaliação pedagógico em caso de necessidades especiais.