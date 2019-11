Padre Fábio de Melo emociona público no aniversário da FM 93, em Fortaleza

A comemoração do aniversário de 43 anos da FM 93 foi marcada por muita fé e emoção na noite deste sábado (16), no Centro de Formação Olímpica (CFO), que fica no bairro Castelão, em Fortaleza. O cantor Padre Fábio de Melo subiu ao palco por volta das 22h15 e abriu a apresentação com a música "Como é bom sentir" levando o público a adoração e à meditação do evangelho, além de entoar os louvores da carreira e do último trabalho: "O amor me elegeu".

Antes da participação do padre, o apresentador Tony Nunes, acompanhado de locutores, radialistas e funcionários da FM 93, convidou a plateia para celebrar o aniversário da rádio, que teve direito a oração de agradecimento, bolo e a música "parabéns pra você", entoada em coro pelo público que lotou o espaço.

Padre Fábio de Melo Foto: José Leomar

Em entrevista, minutos antes de iniciar o show, Fábio de Melo falou da emoção de cantar no Ceará. "É sempre uma alegria muito grande cantar aqui. Eu me sinto muito feliz, muito honrado em ter essa ligação tão estreita com Fortaleza. Foi um dos primeiros lugares que o meu ministério aconteceu de forma tão intensa, tão expressiva e toda vez que eu volto aqui, de alguma forma eu me levanto como pessoa pois lembro de como eu comecei e como é importante resgastar essas raízes junto ao povo de Fortaleza", concluiu.

Ao subir no palco, Padre Fábio de Melo abriu a apresentação cantando o louvor "Como é bom sentir".

Padre Fábio de Melo em FortalezaFoto: José Leomar Padre Fábio de MeloFoto: José Leomar Padre Fábio de MeloFoto: José Leomar Equipe de funcionários da FM 93 canta os parabéns para a rádio junto ao públicoFoto: José Leomar Centro de Formação Olímpica ficou lotado para a festa de comemoração dos 43 anos da FM 93Foto: José Leomar Aposentada Raimunda Francisca e a neta aguardando o show do cantor Padre Fábio de MeloFoto: Bárbara Câmara Público lotou o ginásio para acompanhar a festaFoto: José Leomar Apresentador Tony Nunes discursa antes de convidar o público para cantar os parabénsFoto: José Leomar Momento de oração de agradecimento pelos 43 anos da Rádio FM 93Foto: José Leomar

O show foi uma realização do Movimento Amare e contou também com participação especial do sacerdote jesuíta e fundador do Movimento, padre Eugênio Pacelli. A renda será revertida em prol das obras realizadas pelo Movimento Amare, que promove ação social em instituições carentes de Fortaleza e Região Metropolitana. Parte do valor arrecadado no evento também será destinado às famílias das vítimas do Edifício Andrea, que desabou no dia 15 de outubro deste ano, no bairro Dionísio Torres.

Além de Fábio de Melo, participaram da noite de celebração, o sacerdote jesuíta e fundador do Movimento Amare, realizador do espetáculo, Padre Eugênio Pacelli, e outros artistas locais, caso de Suely Façanha, missionária consagrada na Comunidade Católica Shalom; Ticiana de Paula, consagrada na Comunidade Um Novo Caminho; e o cantor Philipe Dantas.

Padre Fábio de Melo durante apresentação em show de aniversário da FM 93 Foto: José Leomar

A aposentada Raimunda Mota Silva, de 67 anos, veio acompanhada da neta e disse estar muito ansiosa pela apresentação do Padre Fábio de Melo."Gosto dele e de todas as músicas que canta, eu escuto só pela rádio, mas hoje quis vê-lo cantar pessoalmente", falou.

Casados há 17 anos, Jorge Ricardo e Cláudia Castro vieram para o show a partir de um convite que receberam de amigos."Apesar de termos adorado a apresentação da cantora Ticina de Paula e do cantor Philipe Dantas, nós estamos ansiosos para ver o Padre Fábio de Melo", disse.