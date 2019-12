Pacientes relatam demora em fila do Instituto do Câncer e venda de senhas

A rotina de quem precisa de atendimento no Instituto do Câncer do Ceará, no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza, tem sido afetada por filas demoradas e até venda de senhas. As reclamações são feitas por pacientes e familiares que dependem do serviço.

Entre os prejudicados está Seu Francisco, que há 18 anos faz tratamento no ICC. Na manhã desta terça-feira (17), ele saiu às 3h da manhã do município de Irauçuba, a 150 km da Capital, para garantir atendimento. Às cinco da manhã, o homem não estava nem na metade da fila. "Estou há 15 dias operado, tô indo para o retorno. Não posso pegar Sol, tenho câncer de pele e fígado, mas nunca comprei lugar na fila", declarou sobre um problema que tem agravado a triagem.

Idosos, jovens e acompanhantes se dividem em duas grandes filas, uma para triagem, quando é a primeira consulta, e outra para retorno. A autônoma Maria Berenice saiu de Juazeiro do Norte para levar o pai ao ICC pela primeira vez. "Ele precisa tomar medicamento três vezes por dia, chegamos cedo, a consulta estava marcada para sete horas da manhã, mas ainda tem essa fila", afirma. De acordo com Maria, não há prioridade para conseguir os atendimentos e, quando chegou, se deparou com um homem vendendo senhas na fila, o que prejudica o andamento da triagem.

"Cheguei duas horas da madrugada de Maracanaú. Tenho consulta marcada, mesmo assim, preciso pegar essa fila. Toda vida é esse desespero. Tem que chegar de madrugada para conseguir alguma coisa. E ainda tá tendo umas vendas de lugar e de senhas", relata uma senhora que não quis se identificar. Ao redor das filas, há barracas de comida e muitos carros estacionados. "Tem gente que vem com uma mala para passar o dia. Faço tratamento desde junho e até para mostrar um exame eu tenho que pegar essa fila enorme", pontua Fátima de Jesus.

Em nota, o ICC repudiou a denúncia de vendas de senhas e disse que não compactua com essa prática. Além disso, afirmou que mesmo sendo fora das dependências da unidade, vai pedir providências junto às autoridades responsáveis pela segurança pública para que investigue a denúncia.