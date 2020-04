Pacientes do grupo de risco com sintomas de Covid-19 demoram a procurar atendimento, diz prefeitura

Todo mundo está sujeito a pegar a Covid-19, mas algumas pessoas correm mais riscos de complicações da doença. São aquelas que pertencem aos grupos de risco. Na manhã desta quinta-feira (16), a titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Joana Maciel, fez um alerta a esses pacientes sujeitos a complicações causadas pelo novo coronavírus. Muitos deles estão demorando a procurar uma unidade de saúde, mesmo com sintomas mais graves do coronavírus.

Quem tiver febre, tosse seca e falta de ar, por exemplo, deve procurar o mais rápido possível uma unidade de saúde. “Você que é do grupo de risco, não fique em casa com sintomas. Se você tem mais de 60 anos, se você tem alguma doença crônica, quaisquer pessoas com sintomas gripais, não deixe de procurar o serviço de saúde”, afirmou a secretária.

“A gente tem percebido que algumas pessoas estão procurando os hospitais, as unidades, principalmente as UPAs, muito tarde e isso não é bom. É bom que você procure cedo. Principalmente se você for do grupo de risco”, aconselhou.

Atendimento hospitalar reforçado

Joana afirmou que a secretaria aumentou a capacidade de atendimento tanto nas UPAs, como também nos postos de saúde e nos hospitais. Ela explica que a prefeitura antecipou o recebimento de 75 médicos do Programa Médico Família Fortaleza em parceria com o Governo do Estado. Além do recebimento neste mês de abril de 155 médicos do Programa Mais Médicos Brasil do Governo Federal.

Sobre as UPAs, a secretaria afirmou que nas seis unidades geridas pelo município, cinco delas foram aumentadas o número de leitos de observação.

Nas seis geridas pelo município, cinco delas aumentamos o número de leitos de observação. Tínhamos 96 e agora temos 140 a mais. Aumentamos 20 leitos nas UPAs dos bairros Edson Queiroz, Vila Velha e Bom Jardim. Aumentamos 40 leitos na Upas Jangurussu e Itaperi”.