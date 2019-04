Pacientes com Leucemia estão há quase um mês sem medicamento

Pacientes com leucemia do Hospital Universitário Walter Cantídio denunciam estar há quase um mês sem um dos medicamentos essenciais para o seu tratamento, o Mesilato de Imatinive 400 mg. Na unidade de saúde, a informação dada é de que não há previsão de quando o remédio estará disponível.

O representante comercial Francisco Itamar Correia, 70, é um dos pacientes desassistidos e teme ter seu tratamento prejudicado. Diagnósticado há mais de doze anos, mas atualmente em condição estável, ele precisa da fórmula para manter a doença controlada,. "Preciso tomar um comprimido por dia. Minha médica disse que eu não posso deixar de tomar, pois corre o risco do câncer voltar", afirma.

No entanto, a última caixa recebida pelo paciente, segundo diz, foi no mês de março. "No dia 1º de abril fui pegar uma nova caixa e não tinha mais. Eu ligo sempre mas eles não têm previsão", conta.

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) esclarece que o repasse do Mesilatode Imatinibe 400mg é feito pelo Ministério da Saúde (MS), mas realizado pela última vez no dia 28 de janeiro deste ano. Segundo a pasta, o total enviado equivale a apenas 30% do total de atendimento do Estado, o suficiente para atender um mês.

A Sesa comunica, no entanto, já ter solicitado prioridade na entrega do Imatinibe, ratificando que, assim que ocorrer o repasse, previsto para a primeira semana de maio, será providenciada a distribuição. Atualmente, 380 pacientes recebem a medicação pelo sistema público de saúde no Estado.

O medicamento é distribuído para as unidades e centros de oncologia do Ceará, para pacientes contemplados no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Leucemia Mielóde Crônica, Leucemia Linfóide Aguda (PH +), GIST e Síndrome Hipereosinofílica.