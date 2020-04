Paciente é aplaudido por equipe médica ao receber alta após 10 dias internado com coronavírus; vídeo

O analista de sistemas Henrique Luis Cunha, 46 anos, foi aplaudido pela equipe médica ao receber alta na manhã desta quinta-feira (9) após 10 dias internado com o novo coronavírus em um hospital em Fortaleza.

Conforme Ana Adélia Cisne Cunha, esposa do paciente, Henrique deu entrada no hospital no dia 30 de março, com febre e dor de cabeça.

A contaminação com a Covid-19 foi constatada por de uma tomografia, mas como não apresentava outros sintomas o homem foi liberado para se tratar em casa. “Na mesma noite o quadro dele se agravou com uma falta de ar e voltamos para o hospital, onde ele já ficou internado para tratar a doença”, afirma Ana Adélia.

Durante o tratamento, para evitar a propagação do vírus, Ana Adélia não pôde ficar com Henrique no hospital. Ela então contratou um médico particular para acompanhar o estado de saúde dele, que evoluiu bem.

Após a recuperação, Henrique deixou o hospital na companhia da esposa e dos filhos do casal. Ele seguiu para a casa da família, onde celebrou a cura do coronavírus.

O Ceará contabiliza 57 mortes em consequência da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). Do total, 45 mortes foram registradas apenas em Fortaleza, segundo dados disponíveis na plataforma digital IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), na última atualização, nesta quinta-feira (8), às 17h.