Paciente com leucemia crônica recebe alta hospitalar depois de 40 dias internado com Covid-19

O cearense Régis Feitosa se transformou em mais um símbolo de superação contra a Covid-19. Com Leucemia Linfoide Crônica (LLC), ele sentiu sintomas do Sars-CoV-2, mas foi diagnosticado primeiro com pneumonia. Com o agravamento do quadro, recebeu tratamento para o novo coronavírus, passou 40 dias internado - 20 deles entubado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) - e agora, nessa terça-feira (5), recebeu alta hospilalar.

Os primeiros sintomas da doença apareceram no dia 11 de março, o que o levou ao médico, sendo internado por três dias. Depois dessa primeira alta médica, Régis passou a sentir falta de ar, um das principais características da doença. A internação ocorreu no dia 27 de março, com evolução rápida da Covid-19. Em três dias já estava na UTI e entubado.

“Na cabeça da gente, passou tudo no mundo com essa internação dele. Foram dias de muita angústia, muita indecisão, muita apreensão porque a gente não tinha notícia”, conta a irmã, Renata Carvalho. Os pais, já idosos, também foram contaminados pelo vírus, mas os sintomas foram brandos.

Com dificuldades de falar, por conta da traqueostomia que precisou fazer, Régis se comunicava por meio da frases em um bloco de anotações.

“Senti muita confiança, força e passava o dia pensando nele, esperando receber as boas energias dele. Nunca na minha vida havia sentido essa certeza de que iria ficar bem, porque ele é muito positivo”, escreveu Régis sobre o médico responsável pelo tratamento dele, identificado como 'Weiber'.

Além de superar a Covid-19, ele também enfrentou um agravamento da leucemia diante da baixa imunidade. “É um vírus muito agressivo, é um negócio sério, para se levar a sério e ficar em casa. Mas se tiver os verdadeiros cuidados, tem cura. Além de ter muita fé e força em Deus, porque só Deus agindo através dos homens para ofertar esses milagres”, concluiu a Renata.