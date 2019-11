Ortopedistas oferecem atendimento gratuito no Bairro Tancredo Neves

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumotologia (SBOT) promove, no próximo sábado (9), um plantão de atendimento ortopédico gratuíto no Bairro Tancredo Neves. A ação voluntária será realizada das 8h às 12h na sede do Instituto de Assistência e Proteção Social.

O plantão contará com 10 profissionais ortopedistas que, além de atender, vão distribuir alguns medicamentos. Essa é a primeira ação voluntária do Projeto SBOT Solidária em Fortaleza. Já foram realizados plantões em outros estados do Brasil, como São Paulo, Pará e Rio Grande do Norte.

Mais informações

Data: 9/11 - 8h às 12h

Endereço: Rua Barra Nova, 1000 - Tancredo Neves