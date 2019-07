Operário fica parcialmente soterrado enquanto trabalhava em obra na Varjota

Um operário foi parcialmente soterrado na manhã desta segunda-feira (1º) enquanto trabalhava em uma obra de drenagem da Prefeitura de Fortaleza no Bairro Varjota. O acidente ocorreu por volta das 10h30.

Raimundo Carneiro, de 38 anos, fazia um procedimento quando o barranco caiu, prendendo as pernas do pedreiro. Logo depois, o asfalto cedeu, e ele ficou preso até a cintura.

Segundo o coordenador de obras de infraestrutura da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), Guilherme Gouveia, o operário ficou preso, mas foi resgatado rapidamente e o seu estado de saúde é estável.

"Tivemos hoje pela manhã um deslizamento na obra de drenagem da Rua Tavares Coutinho. Rapidamente o funcionário que ficou preso foi resgatado em estado de saúde estável e a empresa o encaminhou um para médico fazer avaliação completa", explicou

De acordo com o tenente Romário Fernandes, do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, o trabalhador foi resgatado sem dificuldades e não sofreu nenhum ferimento grave.

O operário trabalha na empresa Cozampa, que presta serviços à prefeitura.