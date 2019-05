Operação especial para procissão de Nossa Senhora de Fátima começa às 6h desta segunda (13)

A partir das 6h desta segunda (13), 130 agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) conduzirão uma operação especial para disciplinar o tráfego entre a Igreja de Fátima (Bairro de Fátima) e a Igreja do Carmo (Centro). O suporte se dará por conta das celebrações em homenagem ao dia de Nossa Senhora de Fátima e terá início com a coibição do estacionamento nas ruas Oswaldo Studart, Paula Rodrigues e Mário Mamede, no entorno da Igreja de Fátima.

O esquema será mantido durante os três turnos do dia, a fim de fazer o trânsito fluir entre as principais vias, enquanto a programação de 11 missas acontece, das 5h da manhã até a celebração campal das 20h.

Logo cedo, o tráfego de veículos será interditado também no entorno da Igreja do Carmo, local de saída da procissão das 18h. Para deixar a área livre para concentração e movimentação do público, não será permitido o estacionamento nas ruas Major Facundo, Meton de Alencar e Barão de Aratanha.

Estas vias, e a Avenida 13 de maio, serão bloqueadas provisoriamente, a partir das 18h, enquanto o público se deslocar no trajeto da procissão. Findo o trajeto, a 13 de maio terá as duas pistas interditadas, no trecho compreendido entre a Barão de Aratanha e o viaduto da Avenida Pontes Vieira, para facilitar a realização da missa campal (20h).

Segundo a AMC, os desvios durante essa interdição devem ser feitos pela Avenida Luciano Carneiro e Rua Mário Mamede (no sentido Bairro de Fátima/Aldeota), e pela alça do viaduto da Avenida Aguanambi e Eduardo Girão (sentido Aldeota/Bairro de Fátima).

Ônibus

Entre 17h e 22h, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informa que 17 linhas de transporte coletivo serão desviadas por conta do fluxo alterado.

O desvio vai mudar o itinerário dos ônibus 011 (Circular I), 012 (Circular II), 029 (Parangaba/Náutico), 030 (Siqueira/Papicu/13 de Maio), 075 (Campus do Pici/Unifor), 088 (Antônio Bezerra/Albert Sabin), 099 (Siqueira/Mucuripe/Br de Studart), 501 (Bairro de Fátima), 504 (Av. 13 de Maio/Rodoviária II), 602 (Parque Pio XII/Ana Gonçalves), 605 (José Walter/Br 116/Av.I), 606 (José Walter/Br 116/Av.N), 625 (Parque Manibura/Borges de Melo), 685 (Messejana/Rodoviária), 725 (Parque Santa Maria/Liceu), 755 (Conjunto Alvorada/North Shopping) e 855 (Bezerra de Menezes/Washington Soares).

Programação

Em torno de 30 mil fieis são aguardados para participar das celebrações em torno de Nossa Senhora de Fátima. Seguindo a tradição católica, devotos da santidade comemoram os 102 anos de sua primeira aparição, no dia 13 de maio de 1917, em Fátima (Portugal).

A programação na capital cearense conta com uma sequência de 11 missas: às 5h, 6h, 7h30, 9h, 10h30, 12h, 14h, 15h30, 17h, 18h30 (após a saída da procissão, 18h), e 20h (missa campal, com coroação da santa).

Serviço

