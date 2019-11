A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, nesta quinta-feira (14), uma operação especial nas rodovias federais do Ceará em virtude do feriado de Proclamação da República, celebrado nesta sexta-feira (15). Entre as ações, o destaque fica para os veículos de carga, que terão acesso restrito em alguns horários do feriado, como tentativa de desafogar o tráfego.

Os veículos de carga terão o acesso restrito a estradas de via simples em alguns horários do feriado, a partir desta quinta, até o domingo (17). A PRF afirma que a ação visa uma maior fluidez no deslocamento das pessoas. Desta forma, a restrição será feita em momentos que o tráfego costuma ser mais intenso.

Cerca de 400 policiais trabalharão em todo o efetivo na operação do feriado. De acordo com o órgão, o número de profissionais não aumenta em relação ao cotidiano, o que muda é a dinâmica de funcionamento durante a operação, que será mais árdua.

Além do policiamento ostensivo, a PRF afirma que os motoristas serão orientados com dicas de tráfego seguro durante as abordagens no trânsito. O órgão não informou alterações em nenhum sentido nos trechos de vias federais.

A intenção principal da operação é diminuir o número de acidentes nas vias no decorrer do feriado. Durante a operação no mesmo feriado do ano passado, a PRF registrou 18 acidentes, nos quais 11 pessoas ficaram feridas, mas não houve mortes. Os números são referentes às rodovias federais cearenses.

Confira os horários:

Quinta-feira (14) - 16h às 22h

Sexta-feira (15) - 6h às 12h

Domingo (17) - 16h às 22h