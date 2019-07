Operação da PRF registra 699 infrações e recolhe 19 CNHs

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou operação de trânsito e fiscalizou 3.334 veículos entre sexta-feira (12) e domingo (15). Só neste período, foram registrados 699 autos de infração, quando verifica a ausência do uso do cinto de segurança, por exemplo.

> Em média, 260 carteiras de habilitação são suspensas por mês no CE

> Entenda o que muda no Código de Trânsito Brasileiro com a proposta do governo Bolsonaro

Nas operações, também foram recolhidas 19 carteiras de habilitação e 87 certificados de registro e licenciamento de veículo (CRLV). Ainda foram prestados 44 auxílios a usuários, pelas equipes de plantão, em que são realizados atendimentos em casos de colisões sem feridos.

Foram realizados 1.012 testes de alcoolemia, conhecidos como bafômetro, em que 11 pessoas foram autuadas e duas detidas por dirigir sob a influência de álcool.

No período, 14 pessoas ficaram feridas em decorrência de 11 acidentes observados. Ainda assim, não houve registro de mortes.

No sábado (13), um condutor de automóvel foi detido por embriaguez ao volante por volta de 13h30, no km 3 da BR-116, em Fortaleza. Durante atendimento de acidente sem vítimas, foi realizado teste de etilômetro no motorista e o resultado foi de 0,66 mg/l de álcool por volume de ar expelido.

Outro condutor foi detido, no domingo (14), por guiar uma motocicleta sob efeito de álcool, desta vez no km 9 da BR-116, por volta de 23h30. Na ocasião, o teste apontou 0,47 mg/l de álcool por volume de ar expelido.

As ocorrências foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil.

Veículo recuperado

Após fiscalização da PRF, foi verificado que o número do chassi de um carro pertencia a outro veículo para o qual existia queixa de roubo/furto, em Canindé. O condutor foi abordado na sexta-feira (12), km 310 da BR 20, em um Chevrolet/S10, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Canindé.

Para sensibilizar sobre a importância do comportamento adequado no trânsito, a PRF alcançou 538 pessoas em atividades de educação. Entre elas, instruções são ofertadas pelos policiais em operações, além de palestras em escolas e do cinema rodoviário, com exibições de vídeos para a conscientização sobre o tema.