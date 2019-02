Operação Carnaval 2019 começa na próxima sexta-feira (1º) na rodovias do Ceará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia na próxima sexta-feira, 1º de março, a partir das 9h da manhã, em Itaitinga, a Operação Carnaval 2019, que se estenderá até a quarta-feira de cinzas (6).

Durante o período, policiais rodoviários federais estarão distribuídos em pontos estratégicos para orientar os motoristas e prevenir acidentes.

A ação, que está inserida na Operação Rodovida, tem como objetivo a diminuição do número de acidentes graves, feridos e mortos durante o período carnavalesco, onde há um aumento do fluxo de veículos e passageiros nas estradas.

Haverá reforço no policiamento e na fiscalização para enfrentar a violência no trânsito nos locais onde as estatísticas mostram que há maiores registros de acidentes.

Além disso, serão desenvolvidas atividades educativas, buscando a conscientização dos motorista nas rodovias federais e ações de combate ao crime para garantir a segurança dos foliões que irão pegar a estrada.

Durante o Carnaval, o foco da PRF continuará sendo na orientação da prática de condutas responsáveis diante dos elevados índices de mortes.

Dessa forma, serão priorizadas as ações preventivas para a redução de acidentes relacionados ao excesso de velocidade, à embriaguez ao volante, às ultrapassagens indevidas, ao não uso do cinto de segurança e outras ocorrências envolvendo motocicletas e ciclomotores. Infrações que resultam em acidentes com elevados índices de mortes.

O reforço dos policiais estará concentrado em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade, e na diminuição dos veículos de carga.

Os veículos da PRF estarão equipados com etilômetros. "Bafômetros passivos" também serão utilizados para identificar com maior agilidade os condutores que possam ter feito a ingestão de bebida alcoólica. Radares serão usados para combater o excesso de velocidade nas rodovias. Em caso de emergência a Policia Rodoviária Federal disponibiliza o número 191.

Balanço do Carnaval de 2018

No ano passado, a Polícia Rodoviária Federal no Ceará registrou 42 acidentes durante o Carnaval, sendo nove graves, que resultaram em duas mortes. 42 pessoas ficaram feridas. 7.992 veículos foram fiscalizados. Foram realizados 2.627 testes de etilômetro, onde 39 pessoas foram autuadas e três detidas por embriaguez ao volante.

Restrição para veículos de carga

Para promover a fluidez no trânsito, haverá restrição ao trânsito de Combinações de Veículos de Cargas (CVC), portando Autorização Especial de Trânsito (AET), de Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP), portando ou

não a AET, bem como o trânsito dos demais veículos portadores de AET.

Caso o motorista descumpra a determinação será notificado pelos agentes da PRF. A infração é média e gera multa de R$ 130,16 com quatro pontos na Carteira de Habilitação. Além disso, o condutor será obrigado a permanecer com o veículo estacionado até o final da restrição, cujos dias e horários estão relacionados abaixo: