Ônibus voltam a circular com 100% da frota nesta quinta-feira (26)

O transporte coletivo de Fortaleza e Região Metropolitana volta a operar com 100% da frota de ônibus nesta quinta-feira (26), após seis dias seguidos de ataques criminosos no Ceará que afetaram o serviço.

Mesmo operando com a capacidade total, algumas linhas ainda sofrerão desvio de rota em regiões consideradas de risco, segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus de Fortaleza (Sindiônibus).

Os coletivos vão continuar contando com presença de policiais embarcados em algumas linhas, afirmou o Sindiônibus. Nesta quarta-feira (25), o transporte público operou com 80% da capacidade.

Em pelo menos uma ocasião, policiais que estavam dentro do transporte público impediram um ataque incendiário do veículo no Bairro Jóquei Clube, em Fortaleza.

A Cooperativa dos Transportadores Autônomos de Passageiros do Estado do Ceará (Cootraps) informou que nesta quarta 56% do transporte complementar está circulando. Ainda não há previsão de quando o serviço volta a operar em sua totalidade.

Desde a última sexta-feira (20), uma nova onda de ataques incendiários vem ocorrendo no Estado. Equipamentos privados e públicos, como veículos particulares, ônibus e carros de lixo estão sendo alvo de criminosos. Mais de 60 crimes foram registrados. Até esta quarta-feira, 57 pessoas foram capturadas por envolvimento nas ações.