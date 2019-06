Ônibus transportando professores é apreendido por irregularidade no Eusébio

Um ônibus transportando professores de Fortaleza para Horizonte foi apreendido na manhã desta terça-feira (11) por apresentar irregularidades rodovia na BR-116, no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a apreensão ocorreu após uma fiscalização em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Ainda de acordo com os agentes, uma viatura do Detran escoltou o veículo até Horizonte para que os professores chegassem em seu destino.

A apreensão ocorreu porque o ônibus é cadastrado para transportar passageiros em Pernambuco, e não no Ceará. Os passageiros são professores da rede municpal de Horizonte, residentes em Fortaleza. Segundo uma profissional, que não quis se identificar, disse que esta foi a primeira vez que eles passaram or esse constrangimento.

A abordagem foi feita no sentido Fortaleza-Interior, onde fica a Unidade Operacional da PRF no Eusébio, durante uma fiscalização realizada em parceria com o Detran.

As ações de fiscalização dos dois órgãos são realizadas em todo o Estado. O Detran faz abordagens e fiscaliza o transporte de passageiros, enquanto a PRF monitora o trânsito.

A empresa responsável pelo ônibus foi procurada, mas não respondeu aos questionamento até a publicação.