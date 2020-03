Ônibus escolar atola e alunos precisam empurrar veículo em Caucaia; veja vídeo

Cerca de 20 alunos de ensino médio da rede pública de Caucaia perderam o dia letivo, nesta segunda-feira (09), após o ônibus escolar em que estavam atolar em uma via vicinal, nas proximidades da comunidade das Caraúbas. Um vídeo enviado ao Sistema Verdes Mares por um dos estudantes mostra a tentativa dos próprios os alunos de retirar o veículo do local.

A rota é gerenciada pela Transportadora Cearense e Turismo (Transcetur), que presta serviços de transporte à Prefeitura de Caucaia desde 2017 para reforçar a frota de ônibus escolares. Além da linha que contempla a comunidade Caraúbas, a empresa é responsável também por outras 22 rotas.

Situação recorrente

Não é a primeira vez que situações semelhantes acontecem na região, de acordo com a estudante Larissa Rodrigues, que estava na rota no momento do incidente. “É costume já chegar atrasada ou faltar aula por causa dos ônibus. Se não é porque atola é por causa de problemas como pneu furado e outras falhas”, conta.

Ainda segundo Larissa, a ideia de empurrar o veículo partiu do motorista da rota. "O motorista desceu, viu a situação, e pediu que a gente empurrasse. Ele subiu, ficou na direção, mas não deu certo, não conseguimos tirar do canto", relembra.

O representante jurídico da Transcetur, Carlos Carvalho, informou por telefone que empurrar o veículo não faz parte do procedimento padrão nesses casos. “Não recomendamos que o veículo seja empurrado. A equipe é preparada para ligar para um reboque e aguardar no local uma outra unidade para que a rota seja continuada”, explica.

Ainda segundo Carlos, todos os veículos da transportadora passam por manutenção diária e que todos os incidentes “são repassados para o setor de Transporte da Secretaria de Educação de Caucaia”.

A empresa informa que vai investigar o envolvimento do motorista no caso. “Não temos a informação de que foi ele que mandou empurrar, mas vamos investigar, já que não está no procedimento indicado”, detalhada Carlos.

Em nota enviada para o Sistema Verdes Mares, a Prefeitura de Caucaia lamentou o ocorrido e informou que “todas as providências necessárias para o transporte adequado dos alunos, foram tomadas” e que fiscaliza diariamente as garagens das empresas terceirizadas, para acompanhar e buscar soluções imediatas diante de eventuais problemas.

A Prefeitura de Caucaia ressalta que mais 20 veículos com capacidade para 59 pessoas estão sendo adquiridos e que, com o fim do contrato de terceirização do transporte escolar, previsto para o fim de março deste ano, o município pretende assumir integralmente todas as rotas.

Outros problemas na frota

Ao todo, a rota escolar de Caucaia possui 78 linhas escolares, 45 delas abastecidas por ônibus patrimoniais, disponibilizados pela Prefeitura, 23 gerenciadas pela Transcetur e 10 com responsabilidade de uma outra terceirizada, a Brazel.

Em dezembro de 2019, irregularidades nos ônibus escolares cedidos pelo município motivaram a Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF) a recolher parte da frota. Na ocasião, aproximadamente 10 unidades de veículos foram retiradas de circulação após a PRF constatar problemas de segurança e documentação vencida.

Entre os veículos apreendidos estavam três micro-ônibus que não possuíam permissão para realizar transporte escolar. O documento, emitido pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/CE), deve ser renovado semestralmente.

Em resposta enviada nesta segunda-feira (09) sobre o ocorrido à época, a Prefeitura informou que a maioria dos veículos estão regularizados. Atualmente, quatro estão aguardando peças de reposição. O prazo de entrega é de até 60 dias.