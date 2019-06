Ônibus em péssimo estado é apreendido na BR-116 no Bairro Aerolândia

Um ônibus em péssimo estado de conservação foi apreendido no km 3 da BR-116, no Bairro Aerolândia, em Fortaleza, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A apreensão aconteceu no fim da tarde desta segunda-feira (24) por volta das 16h50.

De acordo com a PRF, foram identificadas várias infrações que comprometiam a segurança do ônibus e de outros veículos. Além de inscrições e legendas irregulares pintadas no pára-brisa e na parte traseira, os policiais também constataram que os equipamentos obrigatórios estavam inoperantes. O ônibus para transporte de passageiros foi alterado para levar cargas.

O veículo ficará recolhido até a regularização.