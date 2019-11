Ônibus é visto trafegando pelo canteiro central de avenida em Caucaia

Um ônibus da empresa de transportes Gertaxi foi visto transitando pelo canteiro central da Avenida da Integração, no município de Caucaia, por volta das 23h da última sexta-feira (8). O momento foi registrado em vídeo, e, no momento, nenhum pedestre ou ciclista é visto no canteiro.

A gravação foi feita durante uma transmissão ao vivo pelo Facebook, e enviada ao Diário do Nordeste pelo blog Metrópole News Caucaia. O ônibus surpreendeu a equipe que filmava a estrada no bairro Conjunto Metropolitano.

A Gertaxi reúne veículos das empresas Organização G. Neves e Mape Transportes. De acordo com um funcionário que preferiu não ser identificado, o ônibus mostrado no vídeo pertence à Mape, e o motorista foi procurado pela administração para prestar esclarecimentos. O motorista teria informado que, em determinado trecho da via, a pista estava deteriorada e só era possível o tráfego de veículos menores. Por isso, “só seria possível continuar o percurso desviando pelo canteiro”.

Ele afirmou estar sozinho no momento mostrado no vídeo, conduzindo o ônibus sem passageiros de volta à garagem. O funcionário destacou que a empresa vai “tomar as medidas cabíveis para conscientizar o motorista”, para evitar que o caso se repita.

A Prefeitura de Caucaia, por sua vez, informa que a obra de requalificação da Avenida da Integração está sendo licitada, e o projeto prevê serviços de drenagem, pavimentação, padronização de calçadas, requalificação de passeios, medidas de acessibilidade e um novo sistema de iluminação pública.