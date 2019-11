Ônibus desgovernado atinge prédio, bate em poste e derruba árvore após descer rua na Aldeota

Um ônibus estacionado desceu a rua e bateu em um poste, derrubou uma árvore e atingiu parte da mureta e da grade de um prédio no bairro Aldeota, em Fortaleza, no início da tarde desta sexta-feira (15). O motorista do veículo havia saído para usar o banheiro, deixando apenas a janela aberta. O transporte trazia estudantes de Paracuru para realizar a prova de vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece). Ninguém ficou ferido.

O motorista do ônibus afirmou que estava estacionado, enquanto aguardava os estudantes, e resolveu ir ao banheiro, deixando “tudo normal” no veículo. Quando retornou, foi informado de que o ônibus havia descido pela Rua Monsenhor Catão. Não havia ninguém no interior do veículo.

Ônibus bate em mureta de edifício na Aldeota Foto: Ricardo Mota

Rafael Aragão, proprietário da empresa de transporte, acredita que algum estudante pode ter tentado entrar no veículo, que estava com a janela aberta, e acabou puxando o freio de mão. Mas também não descarta a possibilidade de tentativa de furto.

A colisão não afetou o forneciemnto de energia na região.

O proprietário e o síndico do edifício vão registrar boletins de ocorrência sobre o fato.