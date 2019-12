Ônibus da Região Metropolitana atola no Parque Potira, em Caucaia; veja vídeo

Um ônibus da empresa Vitória, que opera entre Fortaleza e a Região Metropolitana, atolou entre as ruas Acapulco e Colibri, no bairro Parque Potira, em Caucaia, na manhã desta terça-feira (31). Segundo informações de moradores, o veículo, da linha Potira, caiu próximo a um buraco que foi recentemente restaurado.

De acordo com a Prefeitura de Caucaia, o trecho passa por obras e faz parte do Avança Caucaia, programa de reformas no município com investimento de R$ 320 milhões.

Segundo a empresa Vitória, o caso aconteceu por causa do estado que a rua ficou após as chuvas e foi agravado pela condição da via, em obras. O município registrou cerca de 15 milímetros de precipitação nesta manhã, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas não souberam informar se o veículo já foi retirado do local ou o horário exato do incidente.

Ainda conforme a empresa, ninguém ficou ferido, e as rotas que passam pelo trecho estão realizando um desvio pela rua Anhangá.